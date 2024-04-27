عقبة وست هام تقلص حظوظ ليفربول في لقب الدوري الإنجليزي

2024-04-27 17:06:03 - المصدر: واع

متابعة - واعتقلصت حظوظ ليفربول في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بتعادله مع مضيفه وست هام يونايتد في الأسبوع 35 من البريميرليغ.سجل لليفربول أندرو روبرتسون (38) وألفونس إيولا هدفا في مرماه (65) فيما سجل لأصحاب الأرض جارود بوين (43) وميشيل أنطونيو (77).بهذه النتيجة، يبقى ليفربول بالمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 75، بينما يتواجد وست هام في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 49 نقطة.وكان ليفربول يبحث عن النقاط الثلاث في محاولة للحفاظ على حظوظه في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.وفي الجولة السابقة، سقط ليفربول أمام إيفرتون بهدفين لهدف، ما جعله يتراجع في جدول الترتيب، كما خرج من بطولة الدوري الأوروبي على يد أتالانتا، في دور ربع النهائي.ويتصدر فريق أرسنال ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 77 نقطة جمعها من الفوز في 24 مباراة والتعادل في 5 وخسارة مثلها، وتسجيل 82 هدفًا وتلقي 26.