2024-04-27 17:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تنشر "بغداد اليوم"، اليوم السبت (27 نيسان 2024)، قانون التعديل الأول لقانون مكافحة البغاء للعام 1988، والذي صوت عليه مجلس النواب، اليوم، بجلسته الـ(20) من السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الأول، بحضور 170 نائبا.

وكما جاء في نص بيان الدائرة الاعلامية للبرلمان، تلقته "بغداد اليوم"، فان "المجلس، صوت على مقترح قانون التعديل الأول لقانون مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي رقم (8) لسنة 1988 المقدم من اللجنة القانونية، والذي جاء انسجاما مع الفطرة الإنسانية والطبيعة البشرية التي خلق الله تعالى الانسان عليها من ذكر وانثى وحفاظا على كيان المجتمع العراقي من الانحلال الخلقي ودعوات الشذوذ الجنسي التي غزت العالم ولخلو التشريعات العراقية من العقاب الرادع لافعال الشذوذ الجنسي ومن يروج لها".

ادناه نص القانون المعدل: