مصدر يكشف معلومات جديدة عن "أكبر سرقة لمبارز جرمية" في تاريخ وزارة الداخلية

2024-04-27 17:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر استخباري مطلع، اليوم السبت (27 نيسان 2024)، عن ما وصفها بقضية أكبر سرقة لمبارز جرمية في تاريخ وزارة الداخلية حصلت في مركز شرطة قضاء سفوان جنوب البصرة.

وقال المصدر في معلومات حصرية لـ"بغداد اليوم"، ان "قائد شرطة البصرة السابق قاسم العتابي أمر بإلغاء ساحة تابعة لأحد المواطنين يتم ايداع عجلات المتهمين والمواد الكمرگية المهربة والمضبوطة في مركز سفوان وأمر بتحويلها لمكان آخر".

وبين انه "خلال عملية النقل من (كراج حجز مركز شرطة سفوان القديم) والى (كراج حجز مركز شرطة سفوان الجديد) تمت سرقة عشرات الحاويات والسيارات ومئات الدراجات النارية المضبوطة".

وأوضح المصدر، أن "نحو 17 حاوية بضائع كبيرة حجم 40 قدما تضم ادوية ومطابخ حديثة ودراجات نارية واكثر من 9 سيارات تابعة لمواطنين تمت سرقتها".

وأضاف أن "العملية تم التستر عليها لكن مديرية الكمارك وخلال مراجعتها لقاضي التحقيق اكتشفت اختفاء المضبوطات فضلاً عن اكتشاف ذوي احد المتهمين ان احد عناصر شرطة المركز الذي تم احتجازه الآن يستخدم سيارته ويقوم ببيع وشراء سيارات المتهمين المضبوطة".

وامس الجمعة، أفاد مصدر أمني بسرقة "أكبر مبارز جرمية" في محافظة البصرة تتمثل بـ 17 حاوية تحتوي على مواد مختلفة مع عجلات تابعة لمواطنين تم ضبطها في وقت سابق في مركز شرطة سفوان جنوب المحافظة.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، ان "تحقيقاً فُتح وتم ايداع احد منتسبي مركز الشرطة في التوقيف الذي اعترف بشكل أولي على ضباط ومنتسبين اشتركوا معه في سرقة المضبوطات والمبارز الجرمية".