تنفيذ عملية أمنية من ثلاثة محاور في صحراء الأنبار

2024-04-27 17:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - الانبار

نفذ الجيش العراقي بالتعاون مع قوة من اللواء 57 بالحشد الشعبي، اليوم السبت (27 نيسان 2024)، عملية أمنية من ثلاثة محاور في صحراء الأنبار.

وقال بيان مشترك للجيش والحشد، "تلقته بغداد اليوم"، ان "قوة من الجيش العراقي وقوة من اللواء 57 التابع لقيادة عمليات الحشد في الانبار وخلال عملية أمنية من ثلاثة محاور في صحراء الأنبار استمرت ليومين، تمكنت من العثور على مجموعة من المضافات المهمة لداعش الارهابي".

واضاف، ان "القوة المشتركة، نجحت بعد اشتباكات مع عناصر داعش في أكثر من محور من العثور على مجموعة من المضافات التي تحتوي على وقود ومواد غذائية ومواد احتياطية، إضافة إلى مضافة كبيرة تضم عبوات ناسفة جديدة التصنيع يراد استخدامها في عملياتهم الإرهابية على المدنيين".

واشار الى انه "جرى تفجير العبوات، فيما تم مصادرة دراجة نارية تابعة للإرهابيين أثناء عمليات الاشتباكات والمطاردة".