عبر إذاعة الناصرية.. بيطرة ذي قار تعلن المباشرة بإجراءات لمنع انتشار الحمى النزفية

2024-04-27 17:16:01 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أكد مدير المستشفى البيطري في الناصرية محمد عزيز، اليوم السبت، أن بيطرة ذي قار اتخذت إجراءات احترازية لمنع انتشار الحمى النزفية في المحافظة من خلال حملة أطلقتها في منتصف نيسان الجاري وستستمر لمدة شهرين قابلة للزيادة إن اقتضى الأمر. وقال عزيز في لإذاعة الناصرية إن “بيطرة ذي...

