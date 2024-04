إسكان ذي قار يتوعد المتعثرين بسداد القروض: سنحجز رواتب الكفلاء ونبيع العقارات

2024-04-27 17:16:01 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:توعدت إدارة صندوق الإسكان فرع ذي قار، اليوم السبت، المتعثرين بسداد القروض في المحافظة، فيما هددت بحجز راتب الكفلاء وبيع العقارات بالمزايدة. وذكر إعلان رسمي للصندوق تلقته شبكة أخبار الناصرية ، ان “الصندوق نشر قوائم بالأسماء المقترضين المتعثرين بتسديد الأقساط لصندوق الإسكان”. وأضاف ان “الصندوق امهل المتعثرين لتسديد...

