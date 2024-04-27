مجلس النواب يصوت على قانون مكافحة البغاء ويرفع جلسته

2024-04-27 18:06:02 - المصدر: واع

بغداد - واعصوت مجلس النواب، اليوم السبت، على قانون مكافحة البغاء، فيما قرر رفع جلسته.وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مجلس النواب رفع جلسته التي عقدها، برئاسة رئيس المجلس بالنيابة محسن المندلاوي، بحضور 170 نائباً.وأضافت الدائرة، أن "مجلس النواب أنهى القراءة الأولى لمشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)".وتابعت أن "مجلس النواب صوت على مقترح قانون التعديل الأول لقانون مكافحة البغاء رقم (٨) لسنة ١٩٨٨".