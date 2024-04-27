2024-04-27 18:06:02 - المصدر: واع

بغداد- واعصوت مجلس النواب، اليوم السبت، على إضافة فقرة على جدول أعماله (انتخاب رئيس مجلس النواب).وذكر بيان للدائرة الاعلامية للمجلس تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) أن "مجلس النواب وخلال جلسته التي عقدها برئاسة رئيس مجلس النواب بالانابة صوت على إضافة فقرة على جدول أعماله تتضمن انتخاب رئيس للمجلس".وأضاف أن "مجلس النواب صوت على مقترح قانون التعديل الأول لقانون مكافحة البغاء رقم (٨) لسنة ١٩٨٨".