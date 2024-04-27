رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يصل بغداد

2024-04-27 18:06:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وصل رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني مساء يوم السبت، إلى العاصمة الاتحادية بغداد.

وابلغ مصدر سياسي مطلع وكالة شفق نيوز؛ أن رئيس الإقليم سيشارك في اجتماع ائتلاف إدارة الدولة اضافة الى عقد اجتماع مع رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني.

ومن المقرر أن يعقد إئتلاف إدارة الدولة، مساء اليوم السبت، اجتماعا "مهما" بحضور رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس مجلس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني.

وقال مصدر سياسي مطلع لوكالة شفق نيوز، إن الاجتماع سيتضمن مناقشة عدد من الملفات السياسية والأمنية.

وكان المتحدث باسم رئاسة إقليم كوردستان دلشاد شهاب قد صرّح، يوم الأربعاء الماضي، بأن رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني سيزور بغداد قريبا لحضور اجتماع دوري لائتلاف ادارة الدولة.

وكان رئيس اقليم كوردستان العراق قد اجرى في مطلع شهر نيسان/أبريل الجاري زيارة الى العاصمة بغداد، واجتمع خلالها مع رئيس جمهورية العراق عبداللطيف رشيد، و رئيس مجلس الوزراء العراقي الاتحادي محمد شياع السوداني، وشارك في اجتماع ائتلاف إدارة الدولة والإطار التنسيقي.

وبحث الرئيس نيجيرفان بارزاني خلال زيارته الماضية، في سبل حل مشاكل أربيل وبغداد، والأوضاع السياسية للعراق وإقليم كوردستان، ومجموعة مسائل أخرى.