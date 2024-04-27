2024-04-27 18:06:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفادت دائرة الدفاع المدني في محافظة دهوك بإقليم كوردستان، يوم السبت، بمصرع شاب غرقاً في "نهر قسروك" بالمدينة.

وقال العقيد بيوار عبدالعزيز المسؤول الاعلامي في الدائرة لوكالة شفق نيوز، إن "فرق الإنقاذ انتشلت جثة شاب توفي غرقا في نهر وادي قسروك الواقع في ناحية اتروش شرقي دهوك"، مشيراً إلى "نقل الجثة الى دائرة الطب الشرعي في دهوك".

وأوضح عبدالعزيز، أن "المتوفى البالغ من العمر 16 عاما جاء من قضاء شيخان في محافظة دهوك إلى قسروك لأغراض سياحية إلا أنه لقي حتفه غرقا في نهر قسروك يوم أمس الجمعة".