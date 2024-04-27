2024-04-27 18:12:07 - المصدر: منصة إيشان

تمر الدراجة النارية بين فترة وأخرى، على عجلة مشهور ما أو صاحب محتوى أو أي شخص مثير للجدل، فترديه قتيلاً، وتضغط على البنزين، فتترك الدماء على الشارع، والضحية على الأرض. هذا ما يواجهه مشاهير العراق، بكل أنواعهم وأشكالهم، فلا عاصم لهم إن قرر أحدهم إنهاء حياة أحدهم، في المنصور كان أو زيونة، أو كم سارة، […]

ظهرت المقالة من “البلوكة إلى الدليفري”.. دماء مشاهير التواصل تسيحُ على شوارع العراق وشرف العمارات أولاً على Eishan.