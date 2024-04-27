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ملاذ للعوائل.. حكومة ذي قار تتحرك لإنشاء حدائق ومتنزهات في الأحياء السكنية

ملاذ للعوائل.. حكومة ذي قار تتحرك لإنشاء حدائق ومتنزهات في الأحياء السكنية
ملاذ للعوائل.. حكومة ذي قار تتحرك لإنشاء حدائق ومتنزهات في الأحياء السكنية
2024-04-27 18:16:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية كشف معاون محافظ ذي قار لشؤون الخدمات سلامة السرهيد ، اليوم السبت، توجه الحكومة المحلية، نحو التعاقد مع شركات متخصصة بزيادة المساحات الخضراء لانشاء حدائق ومتنزهات داخل الاحياء السكنية. وقال السرهيد في تصريح لـ”شبكة اخبار الناصرية” ، إن “حكومة ذي قار ستجتمع في الأيام المقبلة، مع شركات...

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