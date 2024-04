2024-04-27 18:16:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية كشف معاون محافظ ذي قار لشؤون الخدمات سلامة السرهيد ، اليوم السبت، توجه الحكومة المحلية، نحو التعاقد مع شركات متخصصة بزيادة المساحات الخضراء لانشاء حدائق ومتنزهات داخل الاحياء السكنية. وقال السرهيد في تصريح لـ”شبكة اخبار الناصرية” ، إن “حكومة ذي قار ستجتمع في الأيام المقبلة، مع شركات...

The post ملاذ للعوائل.. حكومة ذي قار تتحرك لإنشاء حدائق ومتنزهات في الأحياء السكنية appeared first on شبكة اخبار الناصرية.