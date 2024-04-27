التجارة: فائض الحنطة سيستثمر كخزين إستراتيجي ووطني

2024-04-27 18:42:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – آمنة السلاميتوقع مدير عام دائرة الرقابة التجارية والمالية في وزارة التجارة رياض الموسوي، اليوم السبت، تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحنطة وحصول فائض في الموسم التسويقي الحالي هذا العام، فيما أكد أن الفائض سيستثمر كخزين إستراتيجي ووطني.وذكر الموسوي في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه من "المؤمل أن يحقق العراق الاكتفاء الذاتي من محصول الحنطة هذا العام وبإنتاج يتجاوز 6 ملايين برميل وربما سيحقق فائضا وسيستثمر كخزين إستراتيجي ووطني"، لافتا، إلى أنه "تم تحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول الحنطة في البلاد خلال العام الماضي".وأضاف، "تم تهيئة المختبر والكوادر المتخصصة باستلام محصول الحنطة من الفلاحين في محافظات العراق كافة"، مشيرا إلى، " تسهيل عملية استلام المحصول بأسرع وقت، وأن العمل قائم على قدم وساق طوال 24 ساعة على مدار اليوم في جميع المحافظات التي بدأ التسويق بها حتى في أيام العطل الرسمية".ولفت، إلى أن "الطاقات الخزنية كافية، ولم تحدث اختناقات، وفي حال حصل ذلك مستقبلاً فسيتم افتتاح مخازن جديدة".