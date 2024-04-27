2024-04-27 18:42:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في محافظة نينوى، يوم السبت، بأن عريساً توفي متأثراً بإصابته بإطلاقة نارية طائشة في حفل زفافه بحي الشهداء غربي الموصل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "عريساً شاباً توفي، اليوم السبت، متأثراً بجراحه اثر اطلاقة طائشة اصيب بها في حفل زفافه يوم أمس، بحي الشهداء غربي الموصل".

وأوضح المصدر ان "شرطة نينوى في مديرية الحدباء، اعتقلت مطلق العيارات النارية في حفل الزفاف وهو من أقارب العريس، وعرضته على القضاء الذي قرر توقيفه".

وكان مصدر امني في نينوى قد ابلغ شفق نيوز، ان عريساً اصيب بجروح، مساء الجمعة، بإطلاق نار عشوائي خلال حفل زفافه في حي الشهداء غربي الموصل.