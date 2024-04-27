2024-04-27 18:48:01 - المصدر: الفرات نيوز



اكد رئيس مجلس النواب بالنيابة، السيد محسن المندلاوي، ان تصويت المجلس اليوم على مقترح قانون التعديل الأول لقانون مكافحة البغاء رقم (٨) لسنة ١٩٨٨، خطوة ضرورية لحماية البنية القيمية للمجتمع، ومصلحة عُليا لحفظ ابناءنا من دعوات الانحلال الخلقي والشذوذ الجنسي التي باتت تغزو دول العالم، مشيراً إلى ان القانون وفرّ الغطاء التشريعي لردع هذه الافعال ومن يروج لها، وعالج النقص الحاصل في التشريعات العراقية في هذا الجانب.

وقال المندلاوي: شاركنا في عدد من اجتماعات اللجنة القانونية المخصصة لمناقشة وانضاج قانون مكافحة البغاء، واكدنا حرص الرئاسة على استكماله لاهميته، وبدورنا نوجه شكرنا للجنة القانونية والسيدات والسادة النواب على هذا الانجاز الذي يصب في مصلحة مجتمعنا، ونؤكد ان لا مكان للمثلية في عراق الانبياء والائمة الطاهرين والاولياء الصالحين.