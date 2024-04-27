2024-04-27 19:30:09 - المصدر: شفق نيوز

للأخشاب جنوب بغداد

شفق نيوز/ اعلنت مديرية الدفاع المدني، يوم السبت، إخماد حريق اندلع داخل مخزن للأخشاب بمنطقة الدورة جنوب بغداد.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "فرقها نجحت بإخماد حادث حريق اندلع داخل مخزن للأخشاب والأدوات المنزلية مشيدة من البلوك ومسقف بألواح السندويج بنل سريع الاشتعال والمخالف لتعليمات السلامة الصادرة من مديرية الدفاع المدني في منطقة الدورة جنوب بغداد بمشاركة سبعة فرق إطفاء تخصصية اخرى ساندة".

واضافت "حيث طوقت فرق الدفاع المدني النيران وعزلت المخازن المحترقة عما يجاورها لتنفذ بعدها عمليات الاقتحام المباشر والدخول وسط تلك المخازن لتحكم سيطرتها الكاملة على الحريق دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية".

وأوضحت المديرية "على أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر ومحاسبة المقصرين الذين تهاونوا في تطبيق اجراءات السلامة المهنية الصادرة من مديرية الدفاع المدني رغم التحذيرات السابقة للمديرية".