2024-04-27 19:42:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، إخماد حريق اندلع داخل مخزن للأخشاب بمنطقة الدورة.وقال بيان للمديرية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "فرق الدفاع المدني نجحت بإخماد حادث حريق اندلع داخل مخزن للأخشاب والأدوات المنزلية مشيد من البلوك ومسقف بألواح السندويج بنل سريع الاشتعال والمخالف لتعليمات السلامة الصادرة من مديرية الدفاع المدني في منطقة الدورة جنوب بغداد بمشاركة سبع فرق إطفاء تخصصية وأخرى ساندة".وأضاف البيان، أن "فرق الدفاع المدني طوقت النيران وعزلت المخازن المحترقة عما يجاورها لتنفذ بعدها عمليات الاقتحام المباشر والدخول وسط تلك المخازن لتحكم سيطرتها الكاملة على الحريق دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية".وأشار، إلى أنه "على إثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية واستدعاء خبير الأدلة الجنائية؛ لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر ومحاسبة المقصرين الذين تهاونوا في تطبيق إجراءات السلامة المهنية الصادرة من مديرية الدفاع المدني رغم التحذيرات السابقة للمديرية".