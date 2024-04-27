وزير التعليم يعلن اعتماد سنوات التمديد للأساتذة والأساتذة المساعدين خدمة وظيفية فعلية

2024-04-27 19:42:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، اليوم السبت، اعتماد سنوات التمديد للأساتذة والأساتذة المساعدين خدمة وظيفية فعلية.وقال العبودي في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تأكيدا على متابعتنا الحثيثة للتفاصيل المترتبة على قرار هيئة التقاعد الوطنية، بشأن الحقوق التقاعدية للأساتذة والأساتذة المساعدين ممن جرى تمديد خدماتهم الوظيفية، استنادا إلى التشريعات القانونية النافذة، فقد وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اعتماد مضمون كتابنا المرفوع إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتاريخ 2024/4/7، الذي نص على اعتماد سنوات التمديد لهذه الشريحة خدمة وظيفية فعلية وليست خدمة مقابل عمل، وذلك تنفيذا لقانون الخدمة الجامعية رقم 23 لسنة 2008 المعدل".وأضاف العبودي، "وبهذا الصدد نجدد حرصنا والتزامنا بتمكين منتسبي جامعاتنا من حقوقهم المنصوص عليها قانونا والمضي بالتكامل مع المؤسسات القطاعية المختصة، لتحقيق أهداف المصلحة العامة".