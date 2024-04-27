2024-04-27 19:42:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

كشف مسؤول حكومي، اليوم السبت (27 نيسان 2024)، عن ضوء اخضر من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لانشاء مدينة حديثة بين ديالى وبغداد، هي الاولى من نوعها منذ نصف قرن.

وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي في حديث لـ"بغداد اليوم"، انه "ضمن استراتيجية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في انشاء المدن الحديثة لحل ازمة السكن وخفض الكثافة في العاصمة تم اعطاء الضوء الأخضر بتحديد عدة مقاطعات من الأراضي تقع على الحدود الإدارية الفاصلة بين بغداد وديالى من جهة ناحية بني سعد (20 كم جنوب غرب بعقوبة) لتكون موقعا للمدينة الجديدة".

واضاف، انه "تم تشكيل لجنة عليا برئاسته وعضوية دوائر عدة من اجل تدقيق أضابير المقاطعات وبيان هل هناك التزامات تعاقدية والسعي الى تحديد اي معرقلات من ناحية الوقوف على طرق الاستملاك وماهي الجهات التي بيدها حسم الخيارات حول ملكية الاراضي بشكل عام".

واشار الى ان "المدينة والتي تقع ضمن مثلث اخضر مترامي قريبة من منطقة الحسينية في قضاء الراشدية ستضم في حال المضي بها الالاف من الوحدات السكنية مع خدمات متكاملة"، لافتا الى ان "اللجنة برئاسته عقدت اولى اجتماعاتها بانتظار تقارير الجهات المعنية بالاراضي من اجل تدقيقها ورفعها الى رئاسة الوزراء مؤكدا بان اتنشاء مدينة في هذه المناطق هو الاول من نوعه منذ نصف قرن بهذا المستوى الكبير من البناء".

وسبق ان اكدت الحكومة الحالية التوجه لانشاء مدن سكنية على اطراف المحافظات وتوسعتها بدلا من فكرة المجمعات السكنية الاستثمارية التي تقام على مناطق تحتوي بنى تحتية من الاساس، وتزاحمها، والتي وصفها السوداني بانها لم تحل ازمة السكن.