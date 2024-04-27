4 احتمالات استثنائية.. المنخفض "مسك" ينطلق في السعودية وموعده قريب مع العراق

2024-04-27 19:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

كشف الراصد الجوي واثق السلامي، اليوم السبت (27 نيسان 2024) عن انطلاق الحالة الجوية وتأثيراتها على السعودية، فيما يبدأ موعدها مع العراق يوم الاثنين.

وقال السلامي في ايضاح لـ"بغداد اليوم"، إن "بداية تأثيرات الحالة المطرية على المملكة العربية السعودية انطلقت، ونلاحظ كثافة سحب البرق والرعد".

واوضح ان "الحالة شاملة لمنطقة الشرق الاوسط عموما وستنتقل يوم الاثنين لمناطقنا علما ان هذه الحالة تتميز بتجدد السحب الركامية الرعدية على مدى 5 ايام بسبب طول فترة بقاء المنخفض (مسك)".

واشار الى ان "جميع الاحتمالات واردة، منها زيادة حدة الحالة او حصول ضعف، شدة العصف الرعدي، احتمالية تساقط الحالوب، والرياح الهابطة".