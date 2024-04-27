اخماد حريق داخل مخزن للأخشاب بمنطقة الدورة

2024-04-27 19:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت (27 نيسان 2024)، نجاحها بإخماد حادث حريق اندلع داخل مخزن للأخشاب في منطقة الدورة ضمن العاصمة بغداد، بعد استدعاء 7 فرق للاطفاء تخصصية واخرى ساندة.

وقالت المديرية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان "فرق الدفاع المدني، نجحت بإخماد حادث حريق اندلع داخل مخزن للأخشاب والأدوات المنزلية مشيدة من البلوك ومسقف بالواح السندويج بنل سريع الاشتعال والمخالف لتعليمات السلامة الصادرة من مديرية الدفاع المدني في منطقة الدورة جنوبي بغداد بمشاركة سبعة فرق اطفاء تخصصية واخرى ساندة".

واضافت، ان "الفرق، طوقت النيران وعزلت المخازن المحترقة عما يجاورها لتنفذ بعدها عمليات الاقتحام المباشر والدخول وسط تلك المخازن لتحكم سيطرتها الكاملة على الحريق دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية".

واشارت الى انه "على أثر ذلك، طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر ومحاسبة المقصرين الذين تهاونوا في تطبيق اجراءات السلامة المهنية الصادرة من مديرية الدفاع المدني رغم التحذيرات السابقة للمديرية".



