دعم “مطلق” للمزارعين.. نائب محافظ ذي قار يتابع تسويق المحاصيل في سايلو الشطرة

2024-04-27 19:56:01 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أكد نائب محافظ ذي قار ماجد حميد العتابي، اليوم السبت، دعم الحكومة المحلية المطلق، للمزارعين، فيما تابع العمل في عملية تسويق المحاصيل في سايلو الشطرة. وقال العتابي في حديث لـ”شبكة اخبار الناصرية”، إن “حكومة ذي قار المحلية داعمة بشكل تام للمزارعين وتعمل على توفير كل المستلزمات المطلوبة...

