غدا.. كهرباء ذي قار تنوه لزيادة بساعات قطع الكهرباء في سوق الشيوخ

2024-04-27 19:56:01 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: نوهت مديرية كهرباء ذي قار، اليوم السبت، إلى زيادة في ساعات القطع المبرمج بقضاء سوق الشيوخ يوم غد الاحد. وذكرت المديرية في بيان تلقته “شبكة اخبار الناصرية”، أن “ساعات القطع المبرمج بقضاء سوق الشيوخ سترتفع يوم غد الاحد نتيجة إطفاء خطوط الـ 132 KV بعد تغيير موقعها”....

