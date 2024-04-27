2024-04-27 20:00:08 - المصدر: منصة إيشان

كشف عضو مجلس النواب، مصطفى سند، عن ضغوط وصفها بـ “الرهيبة” تمت ممارستها من قبل سفارات 16 دولة أوروبية مع السفارة الأمريكية، لعرقلة تمرير قانون مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي. وذكر سند في منشور عبر منصة “إكس”، تابعته “إيشان”، أن “الضغوط الّتي مارستها سفارات (١٦) دولة أوربية + السفارة الأمريكية، ضغوط رهيبة، على المشرع العراقي وعلى […]

ظهرت المقالة سند: البرلمان أخّر تمرير مكافحة المثلية من أجل زيارة السوداني إلى واشنطن أولاً على Eishan.