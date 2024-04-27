2024-04-27 20:00:08 - المصدر: منصة إيشان

اكد رئيس مجلس النواب بالنيابة، السيد محسن المندلاوي، أن تصويت المجلس اليوم على مقترح قانون التعديل الأول لقانون مكافحة البغاء رقم (٨) لسنة ١٩٨٨، خطوة ضرورية لحماية البنية القيمية للمجتمع، ومصلحة عُليا لحفظ ابناءنا من دعوات الانحلال الخلقي والشذوذ الجنسي التي باتت تغزو دول العالم، مشيراً إلى ان القانون وفرّ الغطاء التشريعي لردع هذه الافعال […]

ظهرت المقالة المندلاوي بعد تشريع قانون مكافحتها: لا مكان للمثلية في عراق الأنبياء والأولياء أولاً على Eishan.