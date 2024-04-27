النجف يجتاز نفط البصرة بصعوبة في دوري نجوم العراق

2024-04-27 20:18:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ فاز فريق النجف،ن اليوم السبت، على نفط البصرة بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة 24 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

واحتضن ملعب الميناء في البصرة مباراة اليوم عند الساعة السادسة مساءً، ثم انتهى شوطها الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف.

واستمرت النتيجة على حالها في الشوط الثاني حتى الدقيقة 90 عندما سجل فريق النجف هدفه من ركلة جزاء نفذها بنجاح محمد داود.

وأدار اللقاء علاء سلام حكم ساحة، اكرم علي مساعدا أولا، هاني ابراهيم مساعدا ثان، حيدر عدوان حكما رابعا، محمد مناف حكم "فار".