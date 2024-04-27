تفاصيل كسر نصاب جلسة البرلمان بين "مكافحة البغاء" وانتخاب الرئيس

2024-04-27 20:48:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلن النائب عن الاطار التنسيقي علي شداد الفارس، اليوم السبت (27 نيسان 2024)، ان تحالف إدارة الدولة سيعقد اجتماعا مهما مساء اليوم لحسم موضوع اختيار رئيس مجلس النواب.

وقال الفارس لـ"بغداد اليوم"، إن "كسر النصاب بجلسة البرلمان اليوم حدث بعد ادراج فقرة انتخاب الرئيس"، مبينا ان "المندلاوي رفع الجلسة الى الغد وممكن ان يصار فيها انتخاب رئيس المجلس لكن الأمر سيحدد بعد اجتماع ادارة الدولة اليوم".

وبين أن "150 نائبا تقدموا اليوم بطلب انتخاب الرئيس لكن بعد تمرير فقرتين بالمجلس تم الاخلال بالنصاب ما تسبب برفع الجلسة".

وصوت البرلمان اليوم السبت، على التعديل الاول لقانون مكافحة البغاء ومكافحة الشذوذ الجنسي، فيما صوّت المجلس ايضا على اضافة فقرة انتخاب رئيس البرلمان على جدول أعماله، وبينما كانت الجلسة مفتتحة بـ170 نائبًا، الا ان النواب بدأوا يتركون الجلسة فور انتهاء التصويت على قانون تعديل مكافحة البغاء، مما ادى الى كسر نصاب الجلسة ورفعها.