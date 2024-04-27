2024-04-27 20:48:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلن رئيس مجلس محافظة البصرة خلف البدران اليوم السبت (27 نيسان 2024)، تنفيذ قرار اقالة قائم مقام الزبير في المحافظة عباس ماهر من منصبه.

وقال البدران لـ"بغداد اليوم"، ان "كتابا ارسله الى محافظ البصرة اسعد العيداني لغرض فتح باب الترشيح للمنصب"، مبينا أن "قائم مقام الزبير اقيل سابقا من البرلمان والامر لم ينفذ والمجلس تحقق من سبب الاقالة وهو صحيح ما دعانا لتنفيذ قرار البرلمان".

وبين البدران ان "اي رئيس وحدة ادارية يعترض على قراراتنا وهي اصولية عليه التوجه للقانون".

واضاف البدران ان "المجلس يريد انصاف الاقضية والنواحي بالعمل والخدمات وبالتالي نسعى لتجديد الدماء لتقديم افضل خدمة للمواطنين".

وكان محافظ البصرة اسعد العيداني قد انهى تكليف قائم مقام الصادق من منصبه بناء على توصية من رئيس مجلس محافظة البصرة خلف البدران.