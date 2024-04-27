وزير الداخلية يكشف عن إحصائية جديدة للعملية الأمنية في البتاويين
2024-04-27 20:54:02 - المصدر: واع
بغداد – واع
أعلن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم السبت، ارتفاع عدد المقبوض عليهم بالعملية الأمنية في البتاويين من المخالفين للقوانين إلى 511 شخصاً.
وأوضح وزير الداخلية في حديثه لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "نتائج عمليات التفتيش منذ يوم الخميس الماضي الذي انطلقت فيه العملية وحتى تاريخ اليوم السبت تضمنت القبض على ما يلي:
متهمون بمخالفات قانونية 80
متهمون عراقيون 88
متهمون من جنسيات 95
عربية وأجنبية
متجاوزون على الإقامة 198
مخدرات 6
أسلحة 3
تزوير 2
حيازة مخالفة للعجلات 7
الجريمة المنظمة 29
أحداث 3
المجموع الكلي: 511
أعلن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم السبت، ارتفاع عدد المقبوض عليهم بالعملية الأمنية في البتاويين من المخالفين للقوانين إلى 511 شخصاً.
وأوضح وزير الداخلية في حديثه لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "نتائج عمليات التفتيش منذ يوم الخميس الماضي الذي انطلقت فيه العملية وحتى تاريخ اليوم السبت تضمنت القبض على ما يلي:
متهمون بمخالفات قانونية 80
متهمون عراقيون 88
متهمون من جنسيات 95
عربية وأجنبية
متجاوزون على الإقامة 198
مخدرات 6
أسلحة 3
تزوير 2
حيازة مخالفة للعجلات 7
الجريمة المنظمة 29
أحداث 3
المجموع الكلي: 511