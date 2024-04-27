وزير الداخلية يكشف عن إحصائية جديدة للعملية الأمنية في البتاويين

2024-04-27 20:54:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم السبت، ارتفاع عدد المقبوض عليهم بالعملية الأمنية في البتاويين من المخالفين للقوانين إلى 511 شخصاً.وأوضح وزير الداخلية في حديثه لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "نتائج عمليات التفتيش منذ يوم الخميس الماضي الذي انطلقت فيه العملية وحتى تاريخ اليوم السبت تضمنت القبض على ما يلي:متهمون بمخالفات قانونية 80متهمون عراقيون 88متهمون من جنسيات 95عربية وأجنبيةمتجاوزون على الإقامة 198مخدرات 6أسلحة 3تزوير 2حيازة مخالفة للعجلات 7الجريمة المنظمة 29أحداث 3المجموع الكلي: 511