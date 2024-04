محافظ ذي قار يوصي بإحالة موظفي البلدية المتورطين بالتزوير الى المحاكم

2024-04-27 20:56:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أوصى محافظ ذي قار مرتضى الابراهيمي، اليوم السبت، بإحالة الموظفين العاملين في بلدية الناصرية الى المحاكم المختصة بجميع المتورطين بتزوير معاملات الأراضي.وذكر الابراهيمي في بيان تابعته شبكة اخبار الناصرية، أنه “وجه بالتحقيق مع الموظفين العاملين في البلدية المتورطين بتزوير معاملات قطع الأراضي السكنية خلافا للقانون”.وأضاف “سيتم مفاتحة التسجيل...

