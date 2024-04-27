نتائج مباريات دوري الكرة الممتاز

2024-04-27 21:00:04 - المصدر: واع

بغداد - واعجرت، اليوم السبت، العديد من المباريات المثيرة ضمن الجولة (18) من منافسات المجموعة الأولى للدوري الممتاز لكرة القدم.وأفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، بأن " منافسات المجموعة الأولى للدوري الممتاز لكرة القدم، شهدت العديد من المباريات المثيرة".وأضاف، أن" فريق الكرامة تغلب على نظيره الشرقاط بنتيجة 3-0 ، فيما انتهت مباراة الاتصالات وبالبيشمركة بالتعادل السلبي 0-0، فيما انتهت مباراة ميسان ومصافي الجنوب بالتعادل الإيجابي 1-1، وحقق نادي عفك فوزا على نظيره سامراء بنتيجة 3-1، وتمكن نادي الحسين من الفوز على الناصرية بنتيجة 3-1".