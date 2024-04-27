2024-04-27 21:12:07 - المصدر: منصة إيشان

كشف مصدر أمني مسؤول، تفاصيل زيارة وزير الداخلية عبد الأمير الشمري إلى العاصمة اللبنانية بيروت، ولقائه برئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي. المصدر الأمني، أبلغ منصة “إيشان”، بأن “صراع الأجهزة الأمنية اللبنانية والانهيارات السياسية في بيروت، تركت تشويشاً على زيارة وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري إلى لبنان”. وأوضح، أن الشمري ” التقى برئيس الوزراء […]

ظهرت المقالة “لم يذهب لاعتقال متهم”.. صراع في لبنان “يشوّش” على زيارة وزير الداخلية العراقي إلى بيروت أولاً على Eishan.