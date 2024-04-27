2024-04-27 21:12:07 - المصدر: منصة إيشان

لم تمر 24 ساعة على اغتيال غفران مهدي المعروفة بـ “أم فهد”، حتى تسارعت مواقع التواصل الاجتماعي، على نشر اتهامات لا دليل ثابتاً عليها، وهو ما اعتاده العراقيون مع مثل هذه المناسبات، الذين لا يعلمون لِمَن تتبع تلك المواقع ولا عائديتها. الأمر الذي أثار غضب الكثير من المواطنين، هو نشر مادة من قِبَل قناة السومرية، […]

ظهرت المقالة “أين أخلاقيات المهنة؟”.. صحفيون: “السومرية” تأكل لحم أم فهد وهي ميتة أولاً على Eishan.