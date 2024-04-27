2024-04-27 21:36:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلنت وزارة النفط العراقية، يوم السبت، إتمام شركة غاز الشمال الحكومية في كركوك عملية صيانة الشعلة النارية واستقرار إنتاج الغاز عند مليون متر مكعب.

وقال وكيل وزارة النفط لشؤون الغاز، عزت صابر في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "كوادر شركة غاز الشمال انجزوا أعمال استبدال رأس الفلير (الشعلة) للمجمع الرئيس لشركة غاز الشمال، وتنفيذ أعمال الصيانة بوقت قياسي".

وأضاف أن"إعمال الصيانة تهدف إلى ادامة واستقرار العملية الانتاجية ، لتحقيق انسيابية عالية في تجهيز محطات توليد الطاقة الكهربائية للمنطقة الشمالية بالغاز الجاف؛ وبمعدل كميات تتراوح من (250-280) مقمق (مليون قدم مكعب) قياسي باليوم" .

وأشار صابر إلى ان "عمليات التأهيل تمت بالجهد الوطني ، وان جهاز الشعلة (الفلير) والأجهزة والمعدات اللازمة تم اعتمادها وتجهيزها وفق المواصفات الفنية المعتمدة من قبل احدى الشركات العالمية المتخصصة الرصينة .

وفي السياق قال مدير عام شركة غاز الشمال احمد عبد المجيد ان "الجهد الوطني من الهيئة الهندسية والفنية والطاقة والانتاج والمواد في الشركة والجهات الساندة لها قد حققت انجازاً مهماً في عمليات استبدال رأس الشعلة (الفلير) لمجمع معالجة الغاز الرئيس في شركة غاز الشمال ، الذي يمثل مفصلاً مهماً في عمليات الصيانة الدورية ".

ولفت إلى أن "جانب تأهيل كابسة البروبان وتنظيف وصيانة الاوعية والخزانات وتبديل مقاطع الانابيب المتضررة"، مشيراً إلى أن "عمليات الصيانة تهدف إلى استدامة العملية التشغيلية واستقرار عمليات المعالجة والتجهيز للجهات المستفيدة".

وشدد أن "المجمع يقوم بمعالجة واستثمار الغاز المصاحب لحقول شركة نفط الشمال ، ومن ثم القيام بعمليات تجهيز محطات توليد الطاقة الكهربائية والجهات المعنية الأخرى".