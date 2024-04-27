منتخبنا الأولمبي يواصل استعداداته لمواجهة اليابان

2024-04-27 21:42:03 - المصدر: واع

بغداد - واعواصل المنتخبُ الأولمبي، اليوم السبت، تحضيراته الفنية استعداداً لمُواجهة نظيره الياباني في المُباراةِ التي ستقام يوم الاثنين المُقبل في ملعبِ جاسم بن حمد بالساعة الثامنة والنصف مساءً ضمن الدور نصف النهائي لمُنافساتِ آسيا المؤهلة إلى أولمبياد باريس.وذكر بيان لاتحاد الكرة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "التدريبات جرت بحضور رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال وعضو الاتحاد رئيس الوفد غانم عريبي والأعضاء غالب الزاملي وكوفند عبد الخالق ومحمد ناصر والأمين العام محمد فرحان".وأضاف، أن "التدريبات شملت تمارين الاستشفاءِ للاعبين الذين شاركوا في مباراةِ الأمس أمامَ المنتخبِ الفيتنامي والتي انتهت بفوز منتخبنا (1-0)، وأدّى بقيةُ اللاعبين الوحدةَ التدريبيّة الكاملة التي تضمنت عدداً من حالاتِ اللعب المُختلفة".