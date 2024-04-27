السوداني يستقبل نيجيرفان بارزاني (تفاصيل)

2024-04-27 21:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت (27 نيسان 2024)، رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني في العاصمة بغداد.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان "السوداني، استقبل بارزاني، وجرى، خلال اللقاء، مناقشة أبرز الملفات والقضايا، والمعالجات التي تتخذها الحكومة في المجالات الخدمية والتنموية، وفقاً لما جاء في البرنامج الحكومي، وبما يسهم في تحسين الأوضاع الخدمية والمعيشية للمواطنين في جميع أنحاء البلد".

واضاف، ان "اللقاء، تناول التأكيد على استمرار الحوارات البناءة الخاصة بالقضايا المشتركة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، وكذلك تم بحث العديد من المواضيع في الشأن السياسي، حيث شدد الطرفان على أهمية الاستمرار في دعم جهود الحكومة داخلياً وخارجياً، والعمل على تمتين العلاقة بين بغداد وأربيل، وهو ما يتطلب تضافر جميع جهود القوى السياسية في هذا المسار".

وعدّ رئيس مجلس الوزراء زيارات رئيس الإقليم "خطوة إيجابية لحلّ جميع المسائل المشتركة"، بحسب البيان.

ووفقا للبيان، أعرب رئيس الإقليم عن "تقديره خطوات رئيس مجلس الوزراء، وإصراره على التواصل والحوار مع مختلف القوى الوطنية، بما يعزز الاستقرار السياسي".

وفي وقت سابق من اليوم، وصل رئيس اقليم كردستان نيجرفان بارزاني الى العاصمة بغداد لغرض المشاركة في اجتماع ائتلاف ادارة الدولة المقرر في وقت لاحق من مساء اليوم.