2024-04-27 21:42:07 - المصدر: منصة إيشان

استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء اليوم السبت، رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني والوفد المرافق له، وشددا على “تمتين” العلاقة بين بغداد وأربيل. وذكر بيان رسمي لمكتب السوداني تلقته “إيشان”، أن “اللقاء جرت، خلاله مناقشة أبرز الملفات والقضايا، والمعالجات التي تتخذها الحكومة في المجالات الخدمية والتنموية، وفقاً لما جاء في البرنامج الحكومي، […]

ظهرت المقالة السوداني خلال استقباله بارزاني: زياراتك خطوة إيجابية لحل المسائل المشتركة أولاً على Eishan.