النجف الأشرف.. انسيابية بتسلم كميات الحنطة من الفلاحين على مدار 24 ساعة

2024-04-27 21:48:01 - المصدر: واع

النجف الأشرف – واع – حيدر فرمانأكدت المديرية العامة لتجارة الحبوب في محافظة النجف الأشرف، اليوم السبت، استمرار عملية تسويق محصول الحنطة في جميع مراكز التسويق بالمحافظة بانسيابية عالية وعلى مدار 24 ساعة.وأوضح مدير عام الرقابة المالية والتجارية في المديرية العامة لتجارة الحبوب رياض الموسوي في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع )، أن "عملية التسويق تجري بانسيابية عالية، وأن اغلب أنواع الحنطة مميزة ومطابقة لمواصفات وزارة التجارة".وأضاف، أن "المؤشرات تدل على أن هذا الموسم سيكون جيدا من ناحية كميات الحنطة".وأشار الموسوي، إلى أن "مستحقات الفلاحين يتم تسليمها بعد استلام المحصول مباشرة "، لافتا، إلى أنه "تم تحقيق زيارات ميدانية لأكثر من محافظة، وأن تواجده هذا اليوم بمحافظة النجف الأشرف يهدف لمتابعة عمليات التسويق وتسهيل عمل الدائرة والفلاحين".بدوره، أشار مدير دائرة التجارة والحبوب في محافظة النجف الأشرف أحمد جميل خضير في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تم استلام أول كمية من محصول الحنطة في محافظة النجف الأشرف في الرابع والعشرين من الشهر الجاري"، منبها، أن "العمل يجري بوتيره متصاعدة استنادا لتوجيهات مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب حيدر نور الكرعاوي".وأضاف، "يتم العمل بنظام الشفتين؛ بسبب وجود ذروة في استلام الكميات على مدار الأربع والعشرين ساعة"، مؤكدا، "استمرار العمل في سايلو النجف الأفقي ومجمع الخورنق المخزني وسايلو الكوفة وسايلو أبو صخير لاستلام كميات الحنطة".ونبه خضير، أنه "وبحسب التوجيهات المركزية، يتم تسليم الصكوك للمسوقين أولا بأول، ولا وجود لأي خلل في هذا الأمر، وأن العمل يجري في جميع مواقع الفروع".