رئيس الوزراء يدعو لتوحيد الجهود والمواقف العربية من أجل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني

2024-04-27 22:00:03 - المصدر: واع

بغداد - واعدعا رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، لتوحيد الجهود والمواقف العربية؛ من أجل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الذي يزور العراق حالياً، للمشاركة في مؤتمر العمل العربي الذي انطلقت أعماله في بغداد اليوم".وأضاف، أنه "جرى- خلال اللقاء- بحث العمل العربي المشترك وأهمية تفعيل المواثيق والاتفاقيات الخاصة به، لاسيما المتعلقة بالتكامل الاقتصادي وباقي الاتفاقيات التي تعزز قوة ومكانة المنظومة العربية، بما يحقق تطلعات الدول والشعوب العربية".وجدّد رئيس مجلس الوزراء، "موقف العراق المبدئي ممّا يحصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، مؤكداً، "ضرورة أن تتوحد الجهود والمواقف العربية؛ من أجل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق".