رئيس الوزراء يؤكد ضرورة العمل على تمتين العلاقة بين بغداد وأربيل

2024-04-27 22:00:03 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، ضرورة العمل على تمتين العلاقة بين بغداد وأربيل.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني والوفد المرافق له".وأضاف البيان، أنه "جرى خلال اللقاء، مناقشة أبرز الملفات والقضايا والمعالجات التي تتخذها الحكومة في المجالات الخدمية والتنموية، وفقاً لما جاء في البرنامج الحكومي، وبما يسهم في تحسين الأوضاع الخدمية والمعيشية للمواطنين في جميع أنحاء البلد".وتابع البيان، أن "اللقاء تناول أيضا التأكيد على استمرار الحوارات البناءة الخاصة بالقضايا المشتركة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، وكذلك تم بحث العديد من المواضيع في الشأن السياسي"، حيث شدد الطرفان على "أهمية الاستمرار في دعم جهود الحكومة داخلياً وخارجياً، والعمل على تمتين العلاقة بين بغداد وأربيل، وهو ما يتطلب تضافر جميع جهود القوى السياسية في هذا المسار".و عدّ رئيس مجلس الوزراء، "زيارات رئيس الإقليم خطوة إيجابية لحلّ جميع المسائل المشتركة".من جانبه، أعرب رئيس الإقليم عن "تقديره خطوات رئيس مجلس الوزراء، وإصراره على التواصل والحوار مع مختلف القوى الوطنية، بما يعزز الاستقرار السياسي".