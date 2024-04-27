2024-04-27 22:36:07 - المصدر: منصة إيشان

قال وزير خارجية الاحتلال يسرائيل كاتس، إنه إذا تم التوصل إلى صفقة تبادل للأسرى مع حماس سوف يتم وقف عملية اجتياح رفح. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية مساء اليوم السبت، عن وزير بمجلس الحرب الإسرائيلي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يريد التوصل إلى صفقة مع حماس. وأشار الوزير الإسرائيلي إلى أن نتنياهو يضع الكثير من […]

ظهرت المقالة تظاهرات قرب منزل نتنياهو.. إسرائيل ترهن وقف عملية رفح بنجاح صفقة تبادل الأسرى أولاً على Eishan.