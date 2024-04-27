وزيرة الاتصالات تؤكد ضرورة مضاعفة جهود الشركات المجهزة لخدمة الانترنت

2024-04-27 22:54:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأكدت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، ضرورة مضاعفة جهود الشركات المجهزة لخدمة الانترنت عبر الكابل الضوئي.وذكر بيان لوزارة الاتصالات تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "وزيرة الاتصالات هيام الياسري ترأست اليوم السبت اجتماعاً هاماً مع ممثلي الشركات المزودة لخدمة الانترنت، وجرى خلال الاجتماع التأكيد على اهمية تفعيل وزيادة نسب تسويق خطوط الالياف الضوئية FTTH وربطها بالهاتف الأرضي لكونها تعتبر الأفضل والاسرع مقارنة مع تقنية الواي فاي وما ترافقها من مشاكل لدى المستخدمين ، لاسيما وانها تتسبب بعشوائية في الابراج والخطوط التي تصل إلى المواطن" .وشددت الياسري خلال الاجتماع على ضرورة مضاعفة جهود الشركات المجهزة لخدمة الانترنت عبر الكابل الضوئي وبما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة.