الاقتصاد النيابية تستعرض ملفات وأهمية زيارة السوداني المرتقبة الى السعودية

2024-04-27 22:54:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكدت لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة البرلمانية، اليوم السبت (27 نيسان 2024)، أن زيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني المرتقبة الى المملكة العربية السعودية لها فوائد اقتصادية عديدة.

وقال عضو اللجنة علي المكصوصي، لـ"بغداد اليوم"، إن "العراق منفتح على كل دول المنطقة لضمان ان تكون جزءا من طريق التنمية وغير مستبعد انضمام السعودية الى هذا المشروع بعد دخول قطر والامارات ضمن المشروع، فهذا قد يكون احد اجندة حوار السوداني مع المسؤولين في الرياض".

وأضاف المكصوصي أن "العراق يريد دخول الشركات السعودية المختلفة في فرص الاستثمار خاصة بمجال الطاقة والغاز، ولهذا زيارة السوداني الى الرياض ستحمل ملفات اقتصادية كبيرة وجميعها مهمة بالنسبة للعراق، وربما تكون لها نتائج مثمرة على الملف الاقتصادي العراقي خلال المرحلة المقبلة".

وكانت السعودية قد اعلنت امس الجمعة، افتتاح وجهة جديدة من الطيران من الدمام الى النجف الاشرف، لزيادة التنقل الجوي بين البلدين.

ومن المؤمل ان يزور السوداني الرياض للمشاركة بالمنتدى الاقتصادي العالمي الذي يعقد في العاصمة السعودية الرياض يومي 28 و29 نيسان الجاري، ومن المؤمل حضور اكثر من ألف شخصية مهمة ومؤثرة ما بين رئيس وزعيم وصانع قرار سياسي ورؤساء شركات اقتصادية كبرى ومفكرين وصناع رأي في القطاعين الحكومي والخاص على مستوى العالم.