الكرخ يتغلب على الكوت ويحافظ على صدارة دوري النخبة بكرة اليد

2024-04-27 23:00:04 - المصدر: واع

بغداد - واعحقق فريق الكرخ لكرة اليد ، اليوم السبت ، فوزا مهما وكبيرا على منافسه الكوت بنتيجة 42 / 27 في المباراة التي جرت في قاعة نادي الكرخ ضمن الجولة السابعة من المرحلة الثانية لدوري النخبة العراقي للموسم 2023 / 2024 .وقال مراسل وكالة الانباء العراقية ( واع )، ان "فريق الكرخ نجح في تجاوز منافسه فريق الكوت بنتيجة 42 / 27 هدفا"، مشيرا إلى ان "فريق الكناري حافظ بهذا الفوز على صدارته لدوري النخبة بعد مضي سبع جولات من المرحلة الثانية".واضاف، ان "هذه الجولة شهدت مفاجئات كبيرة إذ وقع فريق الشرطة بفخ الخسارة امام نفط البصرة بفارق هدف واحد 23 / 22 . كما تغلب الجيش بصعوبة على كربلاء 25 / 24 . وفاز دي قار على الطلبة 26 / 25".