2024-04-27 23:42:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ناحية العباسي في محافظة كركوك، مساء اليوم السبت، بأن حريقاً التهم محالاً تجارية في مدخل الناحية جنوب غربي المحافظة.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "حريقا اندلع مساء اليوم والتهم محال تجارية في مدخل ناحية العباسي بقضاء الحويجة (45 كم جنوب غربي كركوك)، وتسبب باحتراق عدد من المحال لبيع المواد الغذائية والمنزلية والخضار وتحاول فرق الدفاع المدني السيطرة على الحريق".

وأضاف المصدر، أن "فرق الدفاع المدني وصلت لموقع الحادثة وتعمل للسيطرة عليه وان الخسائر كبيرة ولا توجد إصابات بشرية".