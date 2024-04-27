2024-04-27 23:42:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت نقابة الفنانين العراقيين، يوم السبت، وفاة الفنان عامر جهاد.

وذكر بيان للنقابة ورد لوكالة شفق نيوز، "ننعى رحيل الفنان عامر جهاد والذي وافته المنية اليوم، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملائه الصبر والسلوان".

والفنان عامر جهاد ممثل كوميدي وتراجيدي عراقي من طراز خاص، استطاع أن يبدع في جميع أدواره التي قدمها على الشاشة، وأمام الجمهور على المسرح، وترك بصمة فنية متميزة لدى المتلقّي العراقي والعربي من خلال أعماله المميزة، فضلًا عن أعماله المسرحية والإذاعية.

وعمل الفنان عامر جهاد ممثلًا وكاتبًا ومخرجًا، وهو من مواليد المحمودية في العاصمة بغداد، العام 1955، وخريج معهد الفنون الجميلة/ قسم الفنون المسرحية، العام 1977، وعضو الفرقة القومية للفنون المسرحية.

ومن أهم أعماله: "المسافر، برج العقرب، السيدة، أبو الطيب المتنبي، أسد الجزيرة، البيت المنسي، ليل السفينة، مملكة الشر، سارة خاتون، بيوت الصفيح، يوميات عراقي، إعلان حالة حب، تمام عزوز، جبل النار، الكاميرا الخفية".

كما قدَّم الفنان العراقي مسرحية "العالم في ليلة"، وبرنامج "مشاوير"، وقام بكتابته وتقديمه، أما في السينما فقدم فيلمًا كوميديًا مع الفنان الراحل راسم الجميلي، بعنوان "السيد المدير".

وموهبة الفنان العراقي عامر جهاد الرئيسة هي التمثيل، وبالتوازي مع ذلك يستهويه فن الإخراج، لكنه لا يعتبره موهبة، وساهم بانتقال إنتاج الدراما العراقية من بغداد إلى دمشق، كما يعد مسلسل "برج العقرب" من أهم أعماله طوال مسيرته الفنية، واعتبره ورقة يانصيب لأنه كان طريق شهرته إلى الجمهور.

وابتعد عامر جهاد، عن العمل منذ سنوات بسبب سوء حالته الصحية، بعد أن فُجع بوفاة ابنه المريض وسط حالة من الحزن بين الأسرة والعائلة.