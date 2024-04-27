في يومه الأخير.. إقبال "كبير" من مقتني الكتب على معرض أربيل الدولي للكتاب (صور)

2024-04-27 23:48:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أقبل العديد من القراء على زيارة معرض أربيل الدولي للكتاب في آخر يوم من فعالياته لشراء مختلف الكتب.

وقال أحمد خالد (مشارك في المعرض) لوكالة شفق نيوز ان "المشاركة في المعرض كانت جيدة حيث أقبل الآلاف من مقتني الكتب على شراء الإصدارات المعروضة"، مشيرا إلى أن الكتب الأكثر مبيعاً هي التاريخية والتنمية البشرية و الروايات، وحظيت باهتمام كبير لدى القراء وزوار المعرض خلال 10 أيام من فعاليات المعرض ويختلف الأمر من دار نشر لآخر".

ومن جانبه قال سعيد ( زائر للمعرض) للوكالة ان "الاقبال المتزايد أمر مفرح للجميع، ونرى كمية كبيرة من الكتب الاسلامية موجودة في أروقة المعرض"، لافتاً الى ان "هذه الكتب بنسخ كوردية ايضا الى جانب نسخها العربية الاصلية ما يجعل القارئ الكوردي يكون أمام خيارات كثيرة ومتنوعة عند شراء الكتب".

وبدوره قال امجد (مشارك في المعرض ) للوكالة إن "المعرض كان من أفضل معارض الكتب على مستوى العراق حيث وفر فرصة ثمينة للقراء من مختلف اللغات للاستفادة من العروض المقدمة، اضافة الى التنظيم المميز للمعرض".

ومن جانبه قال عمار ( زائر للمعرض ) للوكالة ؛" اشتريت عشرة كتب خلال مشاركتي في المعرض وكانت باللغتين العربية والانجليزية ولحسن الحظ فإن الكتب الانجليزية متوفرة ايضا بكثرة وخاصة الروايات والقصص ".

وانطلقت فعاليات معرض اربيل الدولي للكتاب في 17 من الشهر الجاري بمشاركة 300 دار نشر قادمين من 22 دولة حيث تضمن مليون ونصف المليون كتاب في مختلف المجالات.