لكافة الشرائح.. محافظ ذي قار يصادق على جميع محاضر توزيع قطع الاراضي 

2024-04-28

شبكة أخبار الناصرية: صادق محافظ ذي قار مرتضى الابراهيمي، اليوم السبت، على المحاضر الرسمية لتوزيع قطع الاراضي ولكافة الشرائح المشمولة في المحافظة. وذكر الابراهيمي في بيان تلقته شبكة أخبار الناصرية، أن “محافظ ذي قار على المحاضر الرسمية لتوزيع قطع الاراضي ولكافة الشرائح المشمولة في المحافظة”. وأضاف انه “تمت إحالة المحاضر...

