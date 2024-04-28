تشيلسي يخطف نقطة من أستون فيلا

2024-04-28 00:42:02 - المصدر: واع

متابعة - واعتعادل تشيلسي مع مضيفه أستون فيلا بنتيجة 2-2 مساء السبت، في إطار الجولة 35 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.افتتحت النيران الصديقة، باب التسجيل مبكرا لأصحاب الأرض بعد 4 دقائق بهدف مارك كوكوريا بالخطأ في مرماه.وعزز أستون فيلا تقدمه قبل دقائق من نهاية الشوط الأول، بقدم المهاجم الشاب مورجان روجرز.