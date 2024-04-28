إطلاق أكثر من 13 مليون سمكة أصبعية في بحيرة حمرين بديالى (صور)

2024-04-28 09:24:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت مديرية زراعة ديالى، يوم الأحد، إطلاق أكثر من 13 مليون سمكة في بحيرة حمرين لإنعاش الثروة السمكية في المحافظة.

وقال المتحدث باسم زراعة ديالى محمد المندلاوي لوكالة شفق نيوز، إن "وزارة الزراعة اطلقت 13 مليوناً و500 ألف سمكة اصبعية في بحيرة حمرين لإنعاش الثروة السمكية في ديالى".

وأضاف أن "الأسماك التي تم اطلاقها من انواع الكارب العشبي والفضي والعادي، وستسهم بزيادة وإنعاش الثروة السمكية في ديالى بعد أن شهدت تراجعاً كبيراً خلال السنوات الماضية بفعل الجفاف".

وشهدت الثروة السمكية في محافظة ديالى تراجعا غير مسبوق منذ سنوات جراء الجفاف الذي ضرب الأنهار والبحيرات بقساوة وانعكس حتى على أحواض تربية الأسماك ودفع أصحابها إلى العزوف عن مهنتهم واللجوء إلى مهن أخرى.

وتقدر نسب التراجع في الثروة السمكية في ديالى مؤخرا بنحو 90‎%‎ وفقا لرئيس شعبة الثروة السمكية في مديرية زراعة ديالى عباس المعموري.